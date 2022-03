La modelo Rosángela Espinoza reveló se distanció de Patricio Parodi debido a su relación con Luciana Fuster. Esto ocurrió luego que el ‘Pato’ afirmó que Gabriela Herrera humillaría a la ‘chica selfie’ en las competencias de Esto es guerra.

“Yo no soy tu enamorada para que me hables así”, fue la respuesta de Rosángela Espinoza durante el programa. En declaraciones para América Espectáculos, la ‘chica selfie’ se defendió: “Yo sentí que ya era como que mucho, que me da pena, que la va a humillar, hay muchas cosas que creo que él debería de pensar antes de decir”.

Por esa razón, Rosángela Espinoza aseguró que no es amiga de Patricio Parodi desde que está con Luciana Fuster: “Yo no tengo ni una relación muy amical contigo, Patricio, desde que estás con enamorada, o sea, no hablamos, creo que desde que ingresé solamente un hola y chau, no hay confianza ya”.

Según la ‘chica selfie’, ya no graban tiktoks como hacían en el año 2021, cuando Rosángela Espinoza confesó que Patricio Parodi siempre le había gustado: “Nada, nada, totalmente distante, entonces yo creo que debe de mantener su distancia para no tener problemas y no quiero tener ningún tipo de discusión, pero respetos guardan respetos”.

De otro lado, Rosángela Espinoza respondió a la supuesta superioridad de Gabriela Herrera en la competencia: “Rival para mí soy yo, yo misma, yo soy mi rival, porngan a quien me pengan a cometir, yo siempre voy a dar lo mejor”, sentenció.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR