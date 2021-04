El último martes 20 de abril, Rosángela Espinoza se retiró del set de “Esto es guerra” tras negarse a ser parte de los ‘guerreros’. La modelo reapareció este miércoles en “En boca de todos” y admitió que está evaluando abandonar el reality.

“Estoy en mi casa, estoy pensando muy bien qué decisión voy a tomar, lo que pasó el día de ayer de verdad que me parece totalmente injusto porque saben perfectamente que mi corazón es rojo y soy combatiente”, comentó Rosángela Espinoza.

La modelo dijo no entender por qué la cambiaron de equipo: “Considero que no me están tomando importancia en el programa y eso que ya tengo años ahí y no entiendo por qué me hacen eso, no entiendo por qué el Tribunal tiene que tomar esa decisión y perjudicarme, hacerme sentir mal”.

La modelo, además, explicó que “Esto es guerra” no es su único trabajo. “Yo ahorita estoy aquí en mi oficina, estoy viendo lo de mi emprendimiento de mi kit de protección, trabajando porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo sé que “Esto es guerra” es un trabajo pero siento que piensan que es lo único y es la única oportunidad que tengo pero se equivocan, yo igual voy a salir adelante”, dijo.

“La decisión que tome no va a ser fácil (...) hay nuevas oportunidades que van a llegar”, concluyó Rosángela Espinoza.

Fotos y videos: América TV

TE PUEDE INTERESAR