Rosángela Espinoza y Austin Palao se pronunciaron sobre los rumores de un posible romance entre ellos. Mientras que la chica selfie dejó abierta la posibilidad de tener algo más que una amistad en un futuro, su compañero lo descartó rotundamente.

En diálogo con América Espectáculos, Rosángela Espinoza señaló: “Es que en realidad Austin es bonito, eso no significa que me guste. ¿A quién no le puede gustar? Es bonito”.

Según Rosángela Espinoza, un romance resultaría en perder su amistad con Austin: "La amistad se va a perder, por hoy la verdad es que siento por Austin una linda apreciación, porque es mi compañero de trabajo”.

“No sé (si podrían tener un romance), la verdad. Quién sabe que al final... ¿Qué sería, no? No, no. Ahora como estoy soltera, quieren emparejar, pero no”, señaló.

Por su parte, Austin Palao lo descartó: “Están exagerando, con Rosángela siempre he tenido una buena amistad desde hace tiempo”.

“Rosángela es muy linda, todos lo saben (...) yo no creo porque yo ahorita estoy tan enfocado en lo mío que no hay tiempo para lo otro, desgraciadamente hoy por hoy”, agregó.

Para Austin Palao, Rosángela Espinoza siempre será su amiga. “El tiempo ahorita es para mí y tengo que aprovecharlo. Igual Rosángela es una gran amiga, siempre va a estar ahí conmigo apoyándome, va a ser mutuo siempre”, indicó.

