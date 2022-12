El tiktoker Cesar Vásquez reveló una mala experiencia con Rosángela Espinoza cuando participó en un concurso de ‘Esto Es Guerra’, en marzo del 2021. En aquel entonces, los guerreros tenía que votar entre el joven y Zumba en un duelo de baile extremo.

El joven reveló que la popular ‘Rous’ le hizo un desplante, el cual nunca entendió por qué. Según contó en el la cuenta de Tiktok ‘Refresh Podcast’, la modelo lo culpó por los comentarios negativos que recibió en redes sociales.

“Rosangela vota por mi... yo al final gano y boto a Zumba de ‘Esto Es Guerra’. Al día siguiente viene Rosángela así con sus lentes y me dice ‘¿tú eres César no? el que vote ayer para que ganaras. No sabes todo el hate que recibí en redes tan solo por votarte’. Y yo me quedé así de ¿quéee? Al día siguiente ella no volvió a votar por mi, pero me dijo ‘sabes que ganaste porque tus amiguitos votaron por ti, ¿no?’ ”, detalló.

También narró que Rosángela nunca lo saludaba cuando él estaba en el set, a diferencia de otras figuras como Alejandra Baigorria o Pamela Fiuza.

“Yo entiendo que cada uno puede tener su mundo, su vida y si llegas al canal no quiere saludar por algo, pero yo me acuerdo que en toda la semana que estuve en ‘Esto Es Guerra’, (Rosángela) era la única que no saludaba por lo menos cuando yo estaba, a comparación de Alejandra Baigorria y Paloma Fiuza, que no te conoce y te saluda con beso” , reveló el tiktoker.

