Rosario Sasieta estuvo enlazada con el programa “En boca de todos”, donde comentó junto a Tula Rodríguez sobre el complicado momento que viene pasando Sofía Franco tras ser denunciada por su esposo Álvaro Paz de la Barra por presunta violencia familiar.

Y es que en un momento, Tula aseguró que la rubia dejó de trabajar por una decisión personal. “Ella no es una niña. Yo creo que si tengo una pareja que me pide que yo deje de trabajar, es una decisión personal”, comenzó diciendo.

Es en ese momento que la exministra de la Mujer pidió a la conductora moderar su forma de referirse a un tema tan delicado, y que no puede ser tan ligera para juzgar a Sofía.

“Mira Tula, tú no puedes, de ninguna manera, ser la Santa Inquisición de historias que no son las tuyas. Cada una tiene su historia Tula, cada una tiene su historia. Ella es una niña de dos padres sordomudos ¿tú sabías eso? Uno de sus padres falleció y la otra parte lo sabe. Entonces cada persona tiene su historia y tú no puedes ni nadie, evaluar...”, dijo muy molesta Sasieta.

“No Rosario, creo que te estás equivocando, perdóname, pero cuando yo digo que ella tomó la decisión de dejar de trabajar, no la estoy invalidando. A mí me ha pasado, y quizá a cualquiera. Lamentablemente nos enamoramos, creemos que es el hombre de nuestra vida y lo dejamos todo, y mira cuáles son las consecuencias. No podemos dejar de hacer lo que a nosotras nos hace feliz, para que la otra parte sea feliz, a eso voy”, explicó Rodríguez.

