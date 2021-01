Aleska Zambrano, la expareja de Said Palao, celebró los 5 años de su hija Caetana; sin embargo, el participante de “Esto es guerra” brilló por su ausencia.

A través de Instagram, la madre de la hija de Said Palao compartió fotos y videos de la hermosa fiesta familiar que realizó para la pequeña Caetana.

La fiesta se realizó con la temática de la Princesa Elena y tuvo torta, mesa de dulces y cupcakes con hermosas decoraciones.

“Una obra de arte (...) Es maravillosa, estoy impactada con lo hermosa que ha quedado”, dijo Aleska Zambrano en su cuenta de Instagram.

A la fiesta sí llegó Austin Palao y la niña tuvo una emotiva reacción al ver a su tío. No obstante, Said Palao continúa en Estados Unidos con Alejandra Baigorria y no asistió a la celebración por los 5 años de Caetana.

En su cuenta de Instagram, el chico reality dedicó un emotivo mensaje para la niña: “Un día como hoy nació el amor de mi vida, mi gorda hermosa”.

