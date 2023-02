Luego de su última juerga en Lima, en la que fue parte de una transmisión EN VIVO en la que besaba a un joven aspirante a ‘Chico reality’. Muchos especularon un posible romance con él, sin embargo, luego de verla festejando en Cusco sin su “colágeno”, quedó en claro que no van en serio.

El joven, que besó a Andrea San Martín, volvió a ser acusado de “figureti”, al pedirle a la ‘ojiverde’ ser parte de su transmisión EN VIVO desde cusco, logrando que Samuel Suárez lo acuse de querer “robar cámara”.

La ex de Sebastián Lizarzaburu se encuentra disfrutando de su soltería y el haber logrado abrir su propio spa y decidió festejas en Cusco, compartiendo una foto con un emotivo mensaje: “Cusco querido, me ha regalado de las mejores experiencias que he vivido. Tus bailes, tu gente, tu música, tu juerga y tu cultura en general”.

