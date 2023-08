Samahara le confiesa a Magaly por qué dejó de amar a Youna: “Lo miraba y ya no sentía nada por él”

Samahara Lobatón estuvo en el programa de Magaly Medina para revelar episodios desconocidos sobre su ruptura sentimental con Youna, el padre de su hija.

Como se recuerda, la hija de Abel Lobatón expuso los chats y audios de su expareja en ‘Magaly TV: La Firme’, en donde se escucha al barbero insultar y le reclama por haber iniciado una relación con otro hombre.

En ese sentido, Magaly le preguntó a Samahara cuál fue el motivo por el cuál dejó de querer al padre de su hija a pesar de que ambos se mostraban felices en las redes sociales.

“ No me valoró. No supo ser un hombre. Lo miraba y ya no sentía nada por él. Realmente es verdad cuando dicen que una mujer lleva el luto durante la relación. LLegué al punto en que lo vi a la cara y le dije que ya no lo amaba ”, manifestó Lobatón.