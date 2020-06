El futbolista Abel Lobatón se mostró emocionado al hablar sobre el embarazo de su hija Samahara Lobatón, pues lo convertirá en un abuelo joven.

Abel Lobatón se mostró seguro de que su nieta vendrá al mundo para bien. “Yo la amo y siempre voy a estar con ella. Va a venir mi primera nieta y espero que venga con una panadería sobre el brazo”, dijo en el programa “En Boca de Todos”.

Además, contó cómo fue el momento en que Samahara Lobatón le contó que estaba embarazada. “Yo sabía que pasaba algo y me dijo papá siéntate y yo ya me ponía serio y luego solo me decía: “este...este...estoy embarazada””.

“Yo le dije que siga para adelante y que avise a su mamá y hermanas”, agregó en su relato Abel Lobatón.

Por su parte, Samahara Lobatón lo emocionó al referirse sobre su padre.

“El sábado por a tratar de ver a mi papá. Él sabe que yo lo hago. Cada vez que pongo un ladrillo en mi vida es para que mi papá se sienta orgulloso de la hija independiente que tiene. Mi papá es mi mejor amigo. No es fácil nuestra relación, pero hemos llegado a un punto en que él es mi mejor amigo”.

Abel Lobatón sobre la bebé de Samahara Lobatón-DIARIO OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Daniela Luján felicita a Carloncho por su imitación de “Luz Clarita”

Daniela Luján felicita a Carloncho por su imitación de “Luz Clarita” -diario ojo

TE PUEDE INTERESAR