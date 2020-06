Samahara Lobatón anunció el sexo de su bebé a pocos días de confirmar que tenía poco más de cuatro meses de embarazo.

Tal como adelantó -sin querer- la ginecóloga de Samahara en una historia de Instagram, Melissa Klug será abuela de una niña.

“Es una Bebita nuestra princesa”, escribió Samahara Lobatón junto a un video donde aparece con su pareja, Youna, descubriendo el sexo de su bebé con globos de color rosado.

Samahara Lobatón revela el sexo de su bebé - diario OJO

Madre a los 18 años

Desde que anunció su embarazo, Samahara Lobatón no ha dejado de hablar del bebé que viene en camino y asegura estar emocionada.

No obstante, la propia Samahara admitió que era demasiado joven para convertirse en madre: “Ya sé, soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera”, dijo al confesar que estaba en la dulce espera.

