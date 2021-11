¿Otra vez canje?, Samahara Lobatón no deja ninguna fiesta de lado y esta vez celebró sus dos décadas de vida, dejando atónitos a sus seguidores que la oyeron decir en el programa “En boca de todos” que estaba casi en banca rota.

“Ya no hay presupuesto después del cumpleaños de Xianna, casi casi me he ido a la bancarrota así que así nomás, vamos a viajar, un viaje familiar”, fueron sus confesiones para el programa conducido por Tula Rodríguez. Sin embargo, no hay mal que con canje se vaya.

La hija de Melissa Klug subió fotos de su fiesta y anunció un sorteo con las tortas con las que tiene fotos, es decir que sería canje. Lo que no sería canje, sería el reciente viaje que está haciendo. ¿Será un regalo de cumpleaños o estará gastando sus últimos fondos?.

