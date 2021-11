Todos la niegan. Esta vez Samuel Suárez denunció haber recibido mensajes a su WhatsApp personal por parte de Giuliana Rengifo y la forma en que le habló le pareció muy extraña, ya que no tendrían confianza.

Luego de presentar la captura de la conversación con Giuliana Rengifo, Samuel confesó: “Quien me hable así es porque es muy amiga mía o muy cercana o alguien, pero que yo sepa aquí yo me puedo hacer el muy gracioso de vez en cuando, pero payaso de circo no soy”.

Captura de @instarandula

Samuel además señaló que la respeta y que no le pareció que le reclame a él, pero que si “tiene pruebas que las saque”. Además, Samuel señaló que sabría por fuentes confiables que el notario Alfredo Zambrano sí la demandaría.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La verdad entre Thalia y Paulina Rubio

¿Por qué fueron rivales?