Este sábado, Samahara Lobatón se animó a contar detalles sobre su embarazo que hasta ahora no se conocía, pues un día antes se animó a dar la gran noticia luego de que ya se rumoreara.

Samahara Lobatón contó que luego de 3 años, dejó de usar el anticonceptivo que tenía en el brazo y apostó por las inyecciones, sin embargo, tras estar internada en la clínica por migraña, se olvidó.

“Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte”, contó la exchica reality en sus historias de Instagram.

Fue entonces, que al no aplicarse la inyección para no salir embarazada, terminó gestando, sin darse cuenta y se enteró cuando acudió al ginecólogo porque no le venía la menstruación.

“Me enteré porque no me venía la regla, pero como yo soy irregular, tampoco estaba tan asustada (...) Fui al ginecólogo y me dijo que me haga una prueba para hacer descarte porque seguramente mi cuerpo estaba regulándose del anticonceptivo que había usado bastante tiempo”, contó Samahara Lobatón.

La hija de Melissa Klug reveló que no se hizo la prueba de sangre, sino que de frente la ecografía, la cual arrojó al primera imagen de su bebé.

“No me saqué la prueba de sangre, de frente de hice una ecografía y ahí estaba, tenía latidos, ya estaba formadito y se lo mostré a Youna”, finalizó.

Samahara Lobatón cuenta cómo se enteró que estaba embarazada - WEB OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Samahara Lobatón cuenta cómo se enteró que estaba embarazada

Samahara Lobatón cuenta cómo se enteró que estaba embarazada - WEB OJO

TE PUEDE INTERESAR