¿Embarazada? Samahara Lobatón, hija de Melisa Klug y Abel Lobatón, estaría embarazada y tendría tres meses de gestación, según informó el periodista de espectáculos Samuel Suárez, en la cuenta Instarándula.

“No puedo revelar mi fuente, pero me dicen que Samahara Lobatón está con tres meses de embarazo. De ser cierto, no me sorprendería porque ella tiene un novio con el que convive hace tiempo. No sé si eso le gustará a Melissa Klug”, refiere el periodista en su segmento de espectáculos.

Como se sabe, Samahara continúa alejada de la ‘Blanca de Chucuito’ luego de una fuerte pelea mediática protagonizada por ambas en el 2019. Desde allí, la joven decidió vivir con su novio Youna.

La hija de Melissa Klug se ha mostrado muy enamorada y, en la última publicación que realizó en sus redes, le dedica emotivas palabras a su pareja:

“A ver por donde comienzo... no somos perfectos y menos nuestra relación, con nuestros altos y bajos hemos aprendido mucho sobre nosotros, lo que es el amor y el respeto, eres un ser de luz increíble cómo te dije la magia que todos necesitamos en nuestras vidas, no dejes que nunca nadie te quite tu esencia y tu magia, feliz cumpleaños tormento mío, te amo compañero de vida”.

Pese a esta información sobre un supuesto embarazo, Samahara guarda silencio y ha desactivado la opción de comentarios en su cuenta de Instagram

“Un bebé te ayuda a madura. Yo confío en mi fuente”, agregó el periodista.

