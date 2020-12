Samahara Lobatón confiesa que tuvo mastitis: “Fue horrible, me temblaba todo el cuerpo”

Samahara Lobatón sorprendió a propios y extraños al revelar que fue diagnosticada de mastitis. La influencer utilizo sus redes sociales para contar los difíciles momentos que está viviendo.

La hija de Melissa Klug confeso que se enfermó debido a que no pudo extraer su exceso de producción de leche por tres días.

“Quería contarles que he estado con mastitis, terrible, con fiebre. Fue por la sobreproducción de leche que tengo. Me fui a la casa de mi mamá, me olvidé mi extractor y no puede extraerme la leche por tres días”, se le escucha decir en el video que posteo en Instagram.

“Hice fiebre, me temblaba todo el cuerpo, es la primera vez que me da y es terrible... Me desconecté totalmente de las redes sociales por todo lo que me pasó, pero ya estoy mucho mejor”, agrego la excombatiente.

Cabe indicar que la exchicareality estuvo envuelta en un escandalo ya que las cámaras de Peluchín y Gigi revelaron que la joven celebro su cumpleaños en pleno toque de queda.