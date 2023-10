Samahara Lobatón confirmó que está conviviendo con Bryan Torres. A pesar de que solo tienen cuatro meses de relación, la influencer asegura que el amigo de Jefferson Farfán le da seguridad.

La hija de Melissa Klug comentó que se mudará a su nuevo departamento en unos días, además, aseguró que la convivencia es complicada para todos.

“ Me voy a mudar pronto, es algo propio así que estoy feliz por eso, ya es ahorita, la próxima semana, me siento preparada, creo que la convivencia es difícil para todos, es una prueba más y en verdad Bryan me da seguridad y me siento feliz a su lado. Él duerme en mi casa todos los días, ya es casi una convivencia ”, expresó la integrante de ‘La Casa de Magaly’ al programa ‘Hablemos de Belleza’.

Además, Samahara contó que su abogado ya está tomando acciones legales contra Youna, su expareja y padre de su hija, luego de estar involucrados en varios escándalos.

“La verdad que contra Youna vamos a tomar varias acciones legales, ya lo está viendo mi abogado, es un tema que ya no quiero tocar, él ha sobrepasado todos los límites, esto es acoso, está vulnerandome a mí, tanto como a mi hija y a nivel nacional, a la mamá de su hija, a la mujer que dice que ama, yo llegue a un límite, no pretendo darle más alas”, expresó.

