Con más de cuatro meses de embarazo, Samahara Lobatón reveló que conocerá el sexo de su bebé este martes.

La hija de Melissa Klug contó que para este importante acontecimiento, intentó cambiarse de ropa y arreglarse un poco.

Sin embargo, la jovencita se mostró sorprendida cuando ningún jean le quedó, pues su panza ya creció.

“Lista para ir a la revelación de sexo. No saben lo que he sufrido para cambiarme”, contó en sus historias de Instagram.

“Les voy a contar lo que he sufrido para cambiarme: quería ponerme una camisa que tengo que es celeste con rosado para la revelación pero me comencé a dar cuenta que ninguno de mis jeans me quedaba", expresó Samahara Lobatón.

La jovencita no dejó de mostrar su impresión por los cambios que ha sufrido su cuerpo: "Me he probado como cinco y en verdad quiero morirme, ya no me queda ningún jean”.

