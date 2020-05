Tras negarlo durante semanas, Samahara Lobatón confirmó que está embarazada y publicó la primera foto de su ecografía.

Junto a la imagen, la hija de Melissa Klug dijo tener una gran responsabilidad por la próxima llegada de su primer hijo: “Y un ser maravilloso viene camino al mundo me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro!”.

Samahara Lobatón también confirmó que tiene 17 semanas de embarazo: “No hay porque esconderlo más ES UNA BENDICIÓN hoy con casi 17 semanas estoy feliz con una viditaaa que crece súper sana y fuerte en mí”.

En el post de Instagram, Samahara admitió ser muy joven para ser madre -tiene 18 años- pero aseguró que se esforzará por ser buena mamá:

″Ya se soy súper joven, me falta mucho Por vivir, no se lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo) seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser".

Samahara no mencionó a su novio, Youna, con quien se fue a vivir hace un año, lo que presuntamente fue desaprobado por Melissa Klug.

