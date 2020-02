La segunda hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, habría decidido retomar su relación sentimental con su enamorado y conviviente, Youna. Y es que la parejita se encontraría disfrutando de un increíble viaje en las paradisíacas playas de Punta Cana, República Dominicana.

Aunque ambos jóvenes no han publicado fotos juntos, en diversos videos publicados en sus redes sociales se pueden apreciar presentes el uno y el otro.

En la última historia publicada por Youna en su cuenta oficial de Instagram, se puede apreciar que está disfrutando de un momento muy ameno con sus amigos. Cuando de pronto uno de ellos bromea diciéndole: “Aquí está su esposa”, señalando a Samahara y ella riéndose siguiendo el juego.

Recordemos que hace poco más de una semana, Samahara Lobatón sorprendió a todos sus seguidores por borrar todas las fotos con su pareja en redes sociales. Frente a ello, el muchacho salió y arremetió contra la hija de Abel Lobatón.

“Si me preguntan el porqué borro las fotos con Samahara es porque ella y yo no estamos y me veo obligado constantemente a subirlas (a Instagram)”, publicó Youna en ese momento.

Al parecer, y basándonos en las imágenes que ellos mismos publican, la joven pareja habría decidido darse una nueva oportunidad.

¿Será que el amor esta vez triunfó?

Samahara y su enamorado - Ojo

