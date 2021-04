La influencer Samahara Lobatón sorprendió a propios y extraños al publicar un misterioso mensaje en sus historias de Instagram. Las palabras de la jovencita desataron los rumores entre sus seguidores.

“Qué decepción, Dios mío. Ahora resulta que hay solo una Coca Cola en el desierto”, escribió Samahara Lobatón en Instagram la noche del viernes.

Se desconoce para quién está dirigido el mensaje, ya que Samahara Lobatón aparentemente no tendría problemas ni con su familia ni con el padre de su hija.

Y es que solo horas antes, Samahara Lobatón estuvo pasando tiempo con su madre, Melissa Klug, y sus hermanos. Asimismo, hace pocos días estuvo de vacaciones con Youna en México.

Sin embargo, minutos antes de la publicación de Samahara en Instagram, Youna compartió unas emotivas palabras para su pequeña.

“Noto la alegría en tu rostro cuando vivimos esos momentos y mucho mas cuando estas conmigo, pero me es necesario resaltarte que te amo como no tienes idea, que eres lo mejor que me pudo pasar en la vida y que siempre mediante cualquier circunstancia estaré para ti, TU PAPI como siempre te lo digo cuando te levantas con esa sonrisa hermosa alegrándome el día desde que comienza hasta que termina. Para mi eres la niña mas hermosa del universo y siempre te lo repito mi amor y espero ser para ti el mejor padre también. Sin mas que decir la pasamos increíble y una vez mas quiero dejarte claro lo mucho que te amo y siempre estaré aquí”, escribió Youna en Instagram.

Foto: Instagram Samahara Lobatón

