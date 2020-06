La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, se ha visto envuelta en una polémica en redes sociales, tras ser acusada por una seguidora de no cumplir con un premio que sorteó vía Instagram. Y es que la usuaria señala que se sintió estafada por la joven influencer.

“Samahara Lobatón realizó un sorteo donde el premio era un vale de 400 soles. Solo recibí el premio de la última página mencionada, ya que la otra marca me dejaba en visto. He visto que Samahara está realizando otro sorteo. Para que no se dejen engañar, fácil reciben la mitad del premio o tal vez nada”, es lo que se logra leer en la denuncia.

Frente a estas acusaciones, la hija del exfutbolista Abel Lobatón, decidió pronunciarse mediante sus redes sociales e indicó que no es responsabilidad suya que las marcas no cumplan con lo acordado.

“Quiero hablar sobre una chica que ha hecho una denuncia que no recibió el premio de uno de los sorteos, y fue porque una marca nunca le envió lo acordado”, comenzó diciendo.

“Yo cuando publico la ganadora de cada sorteo es para que se comunique cada una con la marca, para que no haya problemas en el envío del obsequio. Yo jamás había visto el mensaje de esa chica, no es mi culpa que la marca no haya cumplido, es culpa de la marca en sí y yo no tengo nada que ver”, manifestó Samahara molesta.

