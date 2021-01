Samahara Lobatón Klug siempre genera controversia y, ahora que es madre, persiste en su decisión de no mostrar aún el rostro de su pequeña Xianna, pese a los pedidos de los fans.

“Es una bebé y la gente siempre tiene maldad o veneno que dar, no quiero exponer a mi hija”, respondió la hija de Melissa Klug a una seguidora que le increpaba por no mostrar la cara de su hija, quien ya tiene tres meses de vida.

Samahara también ha decidido que su bebé no vea dibujos animados o programas de televisión.

“Cuando (yo) veo tele le llama la atención, pero ella no ve tele ni dibujos, no produce nada bueno en su cerebro. Intentaré que no lo haga hasta que tenga dos años”, explicó.

