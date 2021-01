El actor mexicano Eduardo Yáñez no pudo controlar su ira y volvió a agredir a un periodista. Esta vez, la víctima fue un reportero del programa “Venga la Alegría”, quien terminó recibiendo el fuerte manotazo cuando lo entrevistaba en una rueda de prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

¿Qué pasó? Todo comenzó cuando el periodista Gabriel Cuevas, de Venga la Alegría (TV Azteca) y Grupo Fórmula, le cuestionó si había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de “Si nos Dejan”, telenovela que prepara Televisa y que está basada en “Mirada de Mujer”.

“La neta no me metan en sus chismes”, declara el actor, evidentemente fastidiado.

A los poco segundos, Eduardo Yáñez, tuvo una reacción descontrolada y lanzó un manotazo al reportero, exigiéndole a Gabriel Cuevas que cuide su distancia.

“Haz tu pinch* micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”, expresó molesto el actor.

Periodista de “Venga la Alegría” se defiende de agresión

Por su parte, el periodista detalló en su cuenta de Instagram cómo ocurrieron las cosas. Aseguró que cuando Eduardo Yáñez llegó al aeropuerto no se le veía con la mejor actitud para atender a a prensa.

“Ve a la prensa, con una cara de incomodidad, finalmente decide ponerse frente a las cámaras, yo le pregunté sobre el proyecto que iba a empezar con Mirada de Mujer y él me dijo que yo sabía más que él. Saben que uno como reportero tiene que leer todas las columnas”, explicó.

“Entonces me toma él de la mano y le digo, ‘ay, me lastimas’ y me dice ‘quita tu micrófono porque no estás respetando la sana distancia’ y él ni siquiera tenía bien puesto el cubrebocas… Y de repente, cuando me avienta el micrófono, se los juro que dije, ‘no, tranquilo’, cuando me empuja el micrófono entra su RP (relacionista público) me dice ‘deja de incomodarlo’”, contó el periodista en la transmisión de 15 minutos.

TE PUEDE INTERESAR