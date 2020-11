Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía mostrando su figura luego de un mes de dar a luz a su bebé, Xianna.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug publicó una fotografía luciendo su ‘pancita’ tras tener a su hija.

“1 mes post parto, vamos recuperándonos”, señaló Samahara Lobatón junto a la imagen.

Como se puede observar, Samahara Lobatón prácticamente luce igual a como estaba antes de quedar embarazada, aunque solo han pasado 4 semanas de su parto.

Recientemente, Samahara Lobatón contó que su bebé exige su tiempo completo; sin embargo, aseguró que tener un hijo “no te estanca”.

“En realidad sí es 24/7 porque le doy de lactar pero a veces me saco leche y es más fácil dejarla en casa con tomas de leche para que pueda aguantar hasta que yo llegue, pero sí. Sí puedes hacer tu vida. Un hijo no te estanca, no te atrasa, te impulsa a ser mejor”, expresó.

Foto: Instagram Samahara Lobatón

