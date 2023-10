Samahara Lobatón no se disculpó por el audio difundido donde asegura que la familia de su expareja Youna es de “cholos y negros”. Durante su intervención en ‘América Hoy’, la hija de Melissa Klug aseveró que no puede pronunciarse sobre el tema debido a que es un proceso legal.

“Este es un tema que no se puede tocar, yo aclaré antes de venir que se iban a tomar acciones legales. Va más allá de lo que ustedes han podido ver en televisión”, dijo.

“No me considero una persona racista, por supuesto que no, me considero negra, morena, mi familia es morena. Es un tema que no puedo tocar, lo tocará mi abogado que se está encargando de hacer el proceso legal”, agregó.

Las conductoras del programa insistieron a Lobatón para que pida disculpas, sin embargo, la influencer reiteró lo siguiente:

“Es legal, netamente no puedo hablar. (¿No quieres pedir disculpar?) No puedo hablar”, acotó.