La noticia de que Samahara Lobatón se convertirá en mamá ha causado furor en todos los medios y redes sociales. Y es que la hija de Melissa Klug anunció hace algunos días que está embarazada de un poco más de cuatro meses.

La segunda hija de la chalaca respondió algunas preguntas en una dinámica en su cuenta oficial de Instagram, la mayor parte de las interrogantes fueron sobre su bebé.

“Ya sé soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé, seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser”, así lo anunció en sus redes.

Por otra parte, tras revelar que su bebé será una linda mujercita, Samahara también se animó a revelar la fecha tentativa para que dé a luz. “Esta programada para el ocho de noviembre, mi cumpleaños es el 20, va a ser el mejor regalo de cumpleaños que me dará Diosito”, mencionó la joven emocionada.

Asimismo, la hija de Abel Lobatón anunció que estará como invitada especial en el programa “En boca de todos” para contar más detalles inéditos sobre su embarazo. “Hola, amigos de En Boca de Todos, quiero contarles que este viernes estaré con ustedes para contarles todo sobre mi embarazo”, aseguró.

