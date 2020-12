Samahara Lobatón utilizó sus redes sociales para contarles un poco más a sus seguidores cómo viene enfrentando esta nueva etapa como mamá de la pequeña Xianna.

Y es que la hija de Melissa Klug reveló que su bebé ya poco a poco está creando su rutina de comida y sueño, pero cuenta que al principio les costó un poco.

“Admiro mucho a Xianna, tiene dos meses recién cumplidos y sigue su rutina de noche muy bien. No lo voy a negar, tuvimos dos semanas que fueron un poco difíciles porque no quería dormir no dormía y solo jugaba o lloraba y dormía de cansancio”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

“Ahora me extraigo y le doy un biberón de mi leche terminando su baño para asegurarme que está llena. Ahora con un poco de paciencia ella está logrando su rutina súper bien”, agregó.

