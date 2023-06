Durante el programa de Magaly Medina de este martes 20 de junio, Youna decidió romper su silencio y confesar que Samahara Lobatón le fue infiel y él se enteró cuando ambos estuvieron en Estados Unidos, siendo ese el principal motivo por el que su relación llegó a su fin.

A pocos minutos de terminar ‘Magaly TV La Firme’, Samahara pidió entrar EN VIVO mediante una llamada telefónica y comenzó dejando en claro que ella no fue infiel, solo se trataría de una confusión en las fechas: “Si yo he hecho algo, lo hice soltera”.

La hija de Melissa Klug aprovechó el espacio EN VIVO que tuvo para Magaly TV y reveló que ella fue adornada en más de una oportunidad por el papá de su hija: “Él acaso no se acuerda todo lo que me ha hecho, él acaso no se acuerda todo lo que tuve que soportar cuando en televisión nacional me dijeran a mí loca porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres”.

Los romances que habría tenido Samahara Lobatón con otros hombres serían reales, pero ella consideraría que al ser durante el tiempo que terminó con el padre de su hija, no cuenta: “Cuántas veces me dijeron a mí loca, cuando yo hice algo Magaly, lo hice soltera y yo estoy soltera desde el domingo pasado”.

TE PUEDE INTERESAR