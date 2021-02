Samahara Lobatón utilizó nuevamente sus redes sociales para asegurar que no se ha sometido a ninguna liposucción tras haber dado a luz a su pequeña Xianna hace algunos meses.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Melissa Klug mencionó que sí se realizó una cirugía estética, pero no fue para disminuir tallas, sino para aumentar.

“Para los que me preguntan... Me coloqué caderas y glúteos, no me hice lipo”, escribió la joven influencer.

Mediante un comunicado que compartió con sus miles de seguidores en sus historias de Instagram, la hija de Melissa Klug aclaró este mal entendido, y confesó dónde se hizo los arreglitos que ella consideró le gustaría tener en su fisonomía.

