En redes sociales se deslizó rumores sobre un posible embarazo de Samahara Lobatón. Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok compartió una fotografía de una ecografía, que supuestamente la hija de Melissa Klug había publicado en sus estados de WhatsApp, afirmando que estaba esperando un bebé.

Por ese motivo, Samahara respondió una historia de Instagram de Instarándula, para aclarar si se encuentra o no en la espera de su segundo hijo.

“Ja, ja, ja a mí, mientras menos hablen, mejor. La gente bien chismosa. El chisme los alimenta” , dijo la hija de Melissa Klug.

Luego continuó con: “mi rol como madre es mi mejor trabajo. No es novedad que estaba en mis planes tener mi segundo hijo, realmente es algo que veníamos buscando bastante luego que tuve un embarazo ectópico. Créeme que cuando tenga que decirlo lo voy a decir a los cuatro vientos, no solo por WhatsApp. Se pasan”,

La influencer negó estar embarazada, pero no descartó estarlo más adelante. (Captura)





Samahara Lobatón enfrentaría cargos legales por no denunciar mala praxis del Dr. Fong

Tras la trágica muerte de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como la Muñequita Milly, sigue revolucionando la farándula nacional debido a que la cantante perdió la vida tras someterse a una liposucción por el Dr. Fong.

Ante este lamentable suceso, Magaly Medina decidió revelar en su programa, un video donde Samahara Lobatón revela que calló la mala praxis del polémico cirujano, pues ambos llegaron a un acuerdo donde Víctor Barriga Fong le entregó 30 mil dólares, además de pagar por un año el tratamiento de la hija de Melissa Klug.

“Samahara Lobatón nos dijo que ella había firmado un contrato de confidencialidad con el Doctor Víctor Barriga Fong. Pero uno de los casos que ella lo denuncia cuando nosotros estábamos haciendo ‘La casa de Magaly’, ella cuenta que también fue inyectada por el Doctor Fong con el mismo producto, activegel, que la diseñadora Cinthia Vigil”, expresó Medina.

Todo ocurrió durante las grabaciones de la Casa de Magaly en una conversación de Samahara junto a Vanessa López y Shirley Cherres.

“El (doctor) Fong me puso. Lo demandé, pero tengo un acuerdo firmado con él, me dio 30 mil dólares, estuvo un año muerta en vida. Por eso me dio la septicemia. Ya me iba a Estados Unidos, pero durante un año entero él mantuvo mis gastos”, fueron las fuertes revelaciones que dio Lobatón.