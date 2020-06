La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, anunció hace algunas semanas que se convertirá en madre por primera vez a sus cortos 18 años. Y es que recordemos que la joven publicó una fotografía de su ecografía donde revelaba que

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad, velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien. No hay por qué esconderlo más, ES UNA BENDICIÓN”, publicó en su cuenta de Instagram.

Tras esta linda y complicada noticia, la hija de Abel Lobatón viene compartiendo con sus seguidores todo el proceso de su embarazo, desde antojos durante la madrugada, hasta el crecimiento como persona.

Luego de unos días, Samahara confirmó que su bebé sería una linda princesita. En esta oportunidad, muchos usuarios quedaron sorprendidos con el rápido crecimiento de su pancita, que con más de 4 meses, se nota bastante.

