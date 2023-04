Han pasado semanas desde que Mark Vito llama más la atención que Keiko Fujimori en redes sociales por su imponente musculatura que logró obtener tras su ruptura, pero hoy, la lideresa de Fuerza Popular preocupó a sus seguidores con la revelación de un mal que la aqueja.

Según Samuel Suárez, fueron muchos los comentarios que le llegaron en contra de la lideresa de Fuerza Popular, afirmando que no le creían que tenga esa afección: “Yo no creo que exista una persona que se juegue con esos temas tan delicados como es la salud, como es el tumor, como pueden ser tantas cosas, que absolutamente ninguno de nosotros está libre, burlarse o hacer sobre estos temas que en realidad son tan comunes en muchas personas que vienen sufriendo a diario, no me parece motivo de burla”.

El conductor de ‘Instarandula’ se solidarizó con la familia de Keiko Fujimori, deseándoles lo mejor: “Fuerza a toda la familia Fujimori, me imagino que son momentos difíciles y que todo salga bien para toda esta operación que se va a realizar y que podamos tener buenas noticias”.

