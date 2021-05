El periodista Samuel Suárez sorprendió al afirmar que entre Jazmín Pinedo y Daddy Yankee hay “una historia” que pocos recuerdan.

Todo ocurrió luego que muchos usuarios notaron que Daddy Yankee reaccionaba a fotos y videos de Jazmín Pinedo en Instagram pese a que no se siguen.

“Hace unos días Daddy volvió a la carga y reaccionó a otro video de Jazmín, donde no estaba etiquetado y así reaccionó la ‘chinita’. Obvio ambos tienen una historia”, escribió el popular ‘Samu’.

“Daddy Yankee no sigue a Jazmín y viceversa, pero ambos se reaccionan muy bien y por supuesto se conocen, es más Daddy habría estado perdidamente enamorado de la china y no me sorprendería conversen aún en privado. Recordemos la historia”, indicó el periodista.

En efecto, años atrás el Zorro Zupe contó en “El valor de la verdad” que Daddy Yankee había visto a Jazmín Pinedo en televisión y se había “enamorado” de ella, por lo que la invitó a cenar.

Fotos y videos: Instarándula | Instagram Jazmín Pinedo | Instagram Daddy Yankee

