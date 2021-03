El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, se pronunció a través de la cuenta de “Instarándula”, luego de que se diera cuenta que Alejandra Baigorria lo bloqueó de Instagram.

Samuel Suárez dijo no preocuparse a esa situación, pues está acostumbrado a la hipocresía, para luego confesar que Alejandra Baigorria le escribía cuando algo que él decía sí le gustaba.

“No se preocupen, yo ya estoy acostumbrado a la hipocresía de la gente. Si vieran lo que me escribía en privado cuando algo le gustaba. Que le encantaba porque era objetivo. Yo solo digo lo que pienso Ale, estoy haciendo mi trabajo”.

Samuel Suárez dejó en claro que lo que hace en “Instarándula” es su trabajo como periodista de espectáculos y a nadie le debe molestar, pues lo hace con respeto.

“Hasta ahora último que escribí algo que no le gustó, me escribió así un testamento por el privado, diciéndome: yo pensé que me tenías algo de estima. Le dije: Ale estoy trabajando, es mi trabajo. Era una texto súper gigante como si no pudiera decir nada de ella, como si le debiera algo a ella, como si fuéramos amigos”.

Finalmente, Suárez le volvió a decir a Alejandra Baigorria que sí es intensa, pero un alto nivel. “Lo único que opiné es que es intensa por ese texto largazo que creo que no es su rollo y que creo Said puede defenderse solo. Te lo digo en tu cara, eres intensa, con todo el amor del mundo. Yo también, pero tu a otro nivel, al punto de bloquear a los periodistas de espectáculos”.

