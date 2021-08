El periodista y administrador de la cuenta “Instarándula”, Samuel Suárez, se mostró triste al darse cuenta que el chico reality Nicola Porcella tiene más vida que él, incluso en tiempos de pandemia con el coronavirus o COVID-19.

Samuel Suárez se cuestionó en son de broma por qué sigue siendo periodista de espectáculos.

“Díganme por qué soy periodista de espectáculos misio y no guía turístico en Tulúm. Ese Nicola si tiene vida en verdad, él si. Yo encerrado en este cuarto sin ir a fiestas Covid ni nada”, dijo Samuel Suárez para luego reírse.

Luego al dar la bienvenida a los “instachismosos”, Samuel Suárez se catalogó como el periodista más bloqueado. “Bienvenidos al show de la maldad del periodista de espectáculos más bloqueado de Instagram, ósea yo”.

Al parecer a Samuel Suárez poco o nada le importa que lo bloqueen algunas personas del espectáculo, por lo que no tuvo reparos en decir. “De algunos me enteré que me bloqueo, y me dije: ah mira, para lo que me interesa. Si no reviso tu contenido nunca. Ósea por las puras”.

