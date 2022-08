El periodista Samuel Suárez criticó duramente el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión. Y es que según él, la ‘señito’ ya no genera las mismas expectativas de antes con sus realities de baile y canto, así como con los jurados que convoca.

“Yo sé lo que debes estar pensando: qué malo, Samu, de verdad para decir que el programa de Gisela estuvo recontra aburrido en su debut y todo, es más, hasta donde yo sabía el programa había sido grabado un día anterior, me llegaron imágenes, pero el hecho que estemos en un medio de espectáculos, no voy a ser bien malo para sacar las imágenes que ya tenía yo un día anterior de lo que era el programa grabado, porque estas imágenes me llegaron un día antes y dije ¿les tumbo la fiesta o no les tumbo la fiesta? ¿Les muestro la ropa de Gisela o no? Dije no voy a ser así”, señaló ‘Samu’.

Sin embargo, el periodista reiteró que el programa “La gran estrella” estuvo aburrido: “Me comí el programa para verlo, para resaltar algo positivo, hice así ‘ay, Dios mío, esto es más de lo mismo, en serio’, bien aburridito, en verdad, no tenía expectativa para verla, igual lo vi y terminé sin ninguna expectativa para la próxima semana”.

Asimismo, Samuel Suárez habló sobre el rating que Gisela Valcárcel podría tener con este programa: “Yo me imagino que en su debut han hecho 15, como mínimo, porque eso va a tender a bajar, porque si han hecho 10 para menos, en qué va a terminar eso, en 6, en 5, no sé en qué va a terminar eso”.

“Vamos a ver el lunes, cómo va a terminar el rating la próxima semana, se reinventarán, harán algo mejor para entrenter, definitivamente ya no es lo mismo los programas de Gisela hace tiempo. Antes, para los que se acuerdan, era todo un suceso ver el programa de Gisela, su ‘Gran Show’, porque no sabías a quién iba a jalar, a veces te jalaba a Larissa Riquelme que estaba en el momento (...) realmente era todo un espectáculo, una expectativa, una inversión”, recordó Samuel Suárez.

“Yo no soy el único que se ha aburrido, he leído muchísimos mensajes de gente que se ha comido el programa y han dicho que no pasa nada”, comentó Samuel Suárez.

