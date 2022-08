La conductora Gisela Valcárcel hizo su gran retorno a la pantalla chica la noche del sábado 6 de agosto de 2022 a través del reality “La gran estrella”. Sin embargo, el periodista Samuel Suárez admitió que esperaba más y que posiblemente necesitará polémica en las próximas galas.

“Pese a que no tenía ninguna expectativa para este show, me di el tiempito de verlo completo y la verdad esperé más para el regreso de Gisela. Definitivamente va a necesitar polémica para captar en la siguientes galas al público, por el debut es probable haga buenos números de rating, pero sospecho no va a sostenerse”, dijo ‘Samu’.

A través de Instarándula, comentó que lo único llamativo de la noche fue la llegada de Susan Ochoa: “Pese a que ahora tiene otro nombre (La gran estrella), me pareció ver más de lo mismo. Un molde difícil de cambiar, sin elementos sorpresa, más que la presencia de Susan Ochoa después del broncón, pero ni tanto asombro. Al final el público manda, ya veremos los números de las siguientes galas”.

Incluso, Samuel Suárez admitió que se aburrió durante el programa: “Yo sinceramente me comí todo el show, con el mejor ánimo, esperando en algún momento me sorprendan con algo para luego resaltarlo por aquí, pero la verdad me aburrí muchísimo”.

“Pensé iban a ponerle más ganas para el regreso, pero no. Definitivamente los programas de Gisela ya no son como antes, que era todo un suceso su presentación de jales y el circo romano que armaba en torno a ellos. Por ratos sentía que estaba viendo “La voz Perú”. Ojalá mejoren, pónganle más ganas”, expresó.

Foto: Instarándula

