El periodista Samuel Suárez se refirió al regreso de Gisela Valcárcel a la pantalla chica con su reality La gran estrella. Según el periodista, si la ‘señito’ no supera los 15 puntos de rating, el programa convocará a los famosos nuevamente para subir la audiencia.

“Polémica, lo necesita. Yo personalmente no tengo ni una expectativa para verla, la veré porque no sé, la tendré, pero no tengo ni una expectativa de nada”, comentó el popular ‘Samu’, quien aseguró que lo que llaman la atención, por el momento, es el jurado del reality.

“Hay que ser sinceros, hay que habler televisivamente: van a haber muchas caritas desconocidas y los jurados van a ser el gancho de los populares, van a tener que vender a jurados famosos, mediáticos, entre ellos Sergio George, de ahí especulan Tilsa Lozano, Yahaira Plasencia, como que ya no van a tener tantos famositos y figuretis y cositas para jugar, y eso no sé qué tanto les pueda beneficiar a la larga”.

“Veamos si la gente se va a enganchar viendo este reality de talento, por el mismo hecho que esté ya Gisela y esté Sergio George, pueda que cause expectativa para algunas personas los primeros días, pero qué tanto se va a sostener a lo largo de todos los sábados ¿realmente va a engancharme a consumirlos? Porque antes, hay que ser sinceros, la gente veía porque ahí estaba tal famosito y tal famosito, veamos qué pasa, mira la novela, a ver si se abrazan, si se besan porque la farándula siempre va a llamar la atención, pero con desconocidos ¿qué tanto puede enganchar? Entonces ahí viene el tema, yo creo que si es que no le funciona el rating, ya van a ver que desde la segunda todos los desconocidos van a tener su refuerzo famoso, acuérdense, ah, cada uno va a tener su refuerzo famoso, pero van a tener que circular farándula para sobrevivir”, expresó Samuel Suárez.

El periodista se burló de la ‘señito’ y comentó que no toleraría un bajo rating: “Circo romano es lo que va a tener que hacer Gisela para subsistir, porque yo no creo que con el autoestima y el ego que se maneja, pueda soportar que el programa baje de 10 puntos de rating en su regreso después de no sé cuánto tiempo”.

“Si Gisela no hace más de 15 puntos y se mantiene, lo probable es que 15 puntos sí haga en el debut, si no lo hace, olvídate, porque de ahí todo tiende a bajar, la expectativa tiende a bajar y la primera en burlarse, estoy seguro, va a ser Magaly Medina”, expresó ‘Samu’.

Samu sobre Gisela - diario ojo

Fuente: Instarándula

