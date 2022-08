La periodista Magaly Medina fue el centro de la atención en redes sociales, el último fin de semana, por exhibir sus lujosas compras en Estados Unidos, donde visitó las exclusivas tiendas situadas en el “Paseo del Rodeo” (Rodeo Drive Beverly Hills), en Los Ángeles, California.

La ’Urraca’ presumió las bolsas y cajas de las marcas que adquirió: exclusivos productos de Dior, Gucci, Fendi, Chanel, entre otros. Esto fue aprovechado por Rodrigo González para tildarla de “huachafa” y compararla con Gisela Valcárcel.

“Ni a Gisela en su época de mayor exhibicionismo, lo vi haciéndolo. Esa historia de superación ella (Magaly) la utiliza, la maquilla para hacer exhibicionismo huachafo, del puro y duro”, dijo ‘Peluchín’.

Magaly Medina ya dio su descargo en la edición del lunes 1 de agosto de su programa ‘Magaly TV la Firme’ y, este martes, la ‘Señito’ mandó una tremenda indirecta.

Gisela Valcárcel, quien estrenará nuevo programa ‘La gran Estrella’ este sábado 6 de agosto, mostró una cartera en sus historias de Instagram con el siguiente mensaje:

“No me gusta mostrar carteras o marcas, no me gusta. Pero mostrar detalles, sí... creo que en la carrera empresarial como en la vida, los detalles cuentan. Añádele algo más a ese emprendimiento, por tu sello personal, ahí está la clave”.

