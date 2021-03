El periodista de Samuel Suárez, como muchos, quedó en shock al enterarse del fin del matrimonio de Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano.

Sin embargo, no pudo dejar de referirse al tema, pues muchos seguidores le habrían preguntado si sabe los motivos del fin del matrimonio de la “urraca”.

Samuel Suárez dijo no saber de los motivos de esta separación. “Muchos me escriben diciendo: seguro ‘chabeliaron’ a Magaly o no sé, pero nadie sabe los motivos reales de por qué se separaron, estaría especulando, eran tan felices”.

Eso sí, Samuel Suárez dijo que lo único que sabe es que si Magaly Medina ha tomado esta decisión, es porque es algo que no tiene marcha atrás. “Lo único que sé es que si Magaly ha tomado la decisión, es porque se acabó y no dará marcha atrás, porque o sino van a decir la tóxica volvió con su ex”.

“Algo debió pasar para que ella diga ‘hasta aquí y chau’”, finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Samuel Suárez habla del divorcio de Magaly Medina y Alfredo Zambrano - diario ojo

Samuel Suárez habla del divorcio de Magaly Medina y Alfredo Zambrano - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR