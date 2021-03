El periodista Samuel Suárez sorprendió a propios y extraños al revelar que ya sabía que Magaly Medina se iba a divorciar de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, antes que la periodista hiciera el anuncio el martes 30 de marzo en el programa “Magaly TV La firme”.

A través de Instarándula, Samuel Suárez contó que una fuente le confirmó que Magaly Medina se iba a divorciar, aunque en ese momento él no creyó esta noticia.

“El día de ayer en la mañana, me cuenta un contacto, una fuente, una productora que estimo mucho, me dice ese dato, y yo dije ‘ya, me está mintiendo’ (...) yo no me había imaginado o no podría ni siquiera tener en mi cabeza que Magaly termine separándose de su notario porque son unidos, Magaly lo mira y babea por él”, explicó el exreportero de Latina.

En ese sentido, Samuel Suárez reveló que para entonces ya varios medios de comunicación habrían tenido la noticia y por esta razón, Magaly Medina habría decidido anunciarlo.

“Así como yo me enteré ayer temprano, me imagino muchos medios de comunicación, muchas personas también se enteraron de este rumor y es ahí cuando Magaly dice ‘sabes qué, antes que se filtre por otros y otros tengan supuestamente la exclusiva, lo cuento yo misma, es parte de mi vida’”.

Además, Samuel Suárez dijo creer que la decisión de Magaly Medina es definitiva: “Lo único que sé es que si Magaly ha tomado la decisión de anunciar el fin de su relación, o sea, se acabó, es porque no va a dar marcha atrás, porque sino van a decir ‘ay mira, la tóxica está regresando con su ex’; no, algo ha tenido que pasar para que ella diga: sabes qué, hasta aquí, chau”, comentó el periodista.

Fotos y video: Instarándula | ATV | Instagram Magaly Medina

