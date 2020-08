El periodista de espectáculos, dueño de la cuenta “Instarándula”, Samuel Suárez, dio una triste noticia a través de la red social. Y es que antes de se especule más, prefirió informar que ya no forma parte del programa “Mujeres Al Mando”.

Tras un año y medio de estar trabajando en este programa de Latina, contó que desde ayer lunes ya no forma parte del equipo, pero agradeció la oportunidad y envió un lindo mensaje para todo el equipo periodístico.

“Les voy a contar algo antes de que el chisme esté circulando. Desde el día de ayer ya no soy parte de “Mujeres Al Mando” al cual agradezco porque he estado año y medio y he podido compartir con todo. Gracias Susana Umbert, los quiero un montón en especial al área periodística (...) los llevo en mi corazón”, dijo Samuel Suárez al referirse del tema.

Además, Samuel Suárez envió un mensaje especial para las conductoras de “Mujeres Al Mando”. “Un beso gigante a las conductoras más churras que son Maricarmen Marín y Giovanna Valcárcel, sus mensajitos en privado me animaron un montón y saben que siempre las tendré presente”.

Samuel Suárez le dice adiós a “Mujeres Al Mando”-ojo

