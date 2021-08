El periodista Samuel Suárez cuestionó duramente a Gisela Valcárcel por no pedir disculpas a Allison Pastor pese a que ya pasaron varios días desde la ‘humillación’ que le hizo pasar en “Reinas del Show”.

“Errar es humano y sí, ella debe ser consciente que se excedió en cosas que no debería haber dicho, y podía haber aprovechado y agarrar ese ladito humano y salir en sus redes sociales y decir ‘oye, sabes qué Allison, sí, me equivoqué’, pero no, es muy soberbia”, dijo el periodista en Instarándula.

Samuel Suárez explicó que el público está fastidiado con al ‘señito’ y resaltó que se está promoviendo una campaña para que nadie vea “Reinas del Show”.

“Nada le cuesta admitir que humilló a Allison y no lo digo yo, no lo dice Peluchín, no lo dice Magaly, lo dice todo el país que vio eso, por eso es que han hecho masivamente una campaña par que no la vean, porque la gente se ha sentido realmente tocada con esa humillación a Allison”.

Sin embargo, las críticas no estarían afectando a la ‘señito’: “Gisela sale con la Biblia, sale en sus stories como si nada hubiera pasado, todo es felicidad, con ella no es la cosa, ella no ha visto nada”, expresó el popular Samu.

“Es tan fácil como decir perdóname, discúlpame, así de simple. Que le pida perdón a Allison va a decir mucho a su favor como persona, como cristiana, como ser humana, entonces es un poquito tragarte tu orgullo y decir sí, me equivoqué, que muchos creen que no lo hará”, agregó.

Asimismo, Samuel Suárez aseguró que “Reinas del Show” tendrá buen rating pese al escándalo: “Van a ver que vamos a hablar el lunes de cuánto hizo de rating, estoy seguro que va a ser un rating bueno, alto”.

