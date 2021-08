¡Fuerte y claro! Samuel Suárez no dudó en pronunciarse sobre el escándalo que se ha desatado por la reciente renuncia de Allison Pastor a ‘Reinas del Show’, donde también tuvo un fuerte intercambio de palabras con la conductora Gisela Valcárcel.

“Estoy al tanto de lo que ocurrió. Lo que sí, vi el tema y lo extraño que Gisela se expresó (...) En redes he visto que la están atacando un montón. Definitivamente todas las de ganar las tiene Allison”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el creador de ‘Instarándula’ comentó que lo más salomónico sería que la ‘Señito’ pida las disculpas pertinentes a la esposa de Erick Elera por los fuertes comentarios que tuvo hacia ella.

“Lo mejor hubiera sido que Gisela se acerque, sea más humilde y pida unas disculpas si sabes que te excediste, pero no lo va a hacer. Sale como si nada hubiera pasado, con la biblia al costado, ‘que tengan un lindo día’. Con ella no es la cosa. No sé qué redes sociales mirará ella”, agregó.

Asimismo, Samuel Suárez aseguró que esta polémica beneficiará mucho al programa de Gisela en cuanto a rating, pues el público si o si verá el programa el día sábado.

“Va a reventar en rating. He visto estas campañas que te dicen que no veas el fin de semana, pero a la hora de la hora, eso es mentira. Lo único que están haciendo es más publicidad como programa, y definitivamente el más chismoso va a querer saber la reacción de Gisela”, finalizó diciendo para El Popular.

