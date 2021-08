Tula Rodríguez estuvo como invitada especial en Radiomar, donde confesó que ya se encuentra lista para volver a amar, tras el luto que vivió por la muerte de su esposo Javier Carmona.

La conductora de “En boca de todos” señala que ha decidido, junto a su pequeña Valentina, continuar con su vida pese al duro momento que afrontaron con la pérdida de su pareja y su mamá Doña Clarita.

“Hemos decidido dejar las lágrimas, mover la casa y el cuerpo también. Apenada un poco de todo, pero la vida continúa. Lo que me tocó con mi esposo también fue duro (...) No he olvidado, pero he decidido cerrar una etapa, aunque no se puede. Mi casa sigue plagada de fotos, está las cenizas de él, mi mamá. Es también como ya, no es sacarlos de mi vida, pero si continuar”, agregó.

En ese sentido, la también actriz señaló que recién ha comenzado a aceptarse tal y como es, y que viene realizando distintos cambios para mejorar su físico.

“Ahora estoy empezando a aceptarme. Quiero sentirme bonita conmigo misma, es un cambio para bien... A mi me gusta admirar a la persona. Yo creo que más allá de lo físico, tiene que ser un hombre que le apasione lo que haga”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR