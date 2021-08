Tula Rodríguez habló de todo al ser invitada en la segunda edición de “La Hora Loca de Radiomar”. Según la conductora de “En boca de todos” , su corazón ha sanado y está listo para amar nuevamente.

¨Me habré casado, pero no me he castrado¨, sostuvo la presentadora de televisión, quien enviudó en el 2020 tras el fallecimiento de su exesposo Javier Carmona .

Además, Tula Rodríguez señaló que la idea de volver a empezar una relación sería respaldada por su madre y también por el gerente de televisión, pues ellos siempre deseaban “verla feliz”.

“Si yo me voy quisiera que mi hija continúe su vida y se case. Que se enamore si lo quiere. Yo no quisiera que llore todo el tiempo. Mi tranquilidad de haber estado y darle todo en vida es la tranquilidad que tengo”, expresó la figura de América Televisión.

Por otro lado, la empresaria peruano aseguró que el recuerdo de Javier Carmona todavía es doloroso para ella. Sin embargo, está lista para continuar con su vida.

“No he olvidado, pero he decidido cerrar una etapa, aunque no se puede. Mi casa sigue plagada de fotos, está las cenizas de él, mi mamá. Es también como ya, no es sacarlos de mi vida, pero si continuar¨, recalcó.

¨A veces me dicen: tú no eres soltera eres viuda pero igual lo real es que estoy soltera. Ya no puedo sentar que sigo atada porque no estoy atada”, agregó.