La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, volvió a opinar en privado sobre la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del Show”, programa conducido por Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo lo hizo a través de su cuenta de Instagram y dijo: “Allison Pastor era mi favorita desde el primer momento que la vi, me parece extraordinario la forma en que baila pero lamentablemente tomó una decisión y todos los vimos y ya no está más en competencia”.

Sobre si Allison Pastor regresará a la pista de baile para al final, Ethel Pozo respondió: “Si regresa o no es un tema que solo a ella le compete porque es una decisión que tomó ella en vivo y hay que respetarla. Es una pena que ya no esté”.

“A mis seguidores les digo, así es, nadie sabe para quién trabaja. Quizá sea el momento de Leslie Moscoso”, agregó la conductora de televisión.

Finalmente sentenció: “Debemos estar contentas por lo que pase, por cada una de las participantes porque todas se han esforzado. Son mujeres adultas que toman sus decisiones”.

Allison Pastor renuncia a “Reinas del Show”

Este sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

