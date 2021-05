La cantante Leslie Shaw lanzó unos demoledores mensajes a través de Instagram. Estas publicaciones no pasaron desapercibidas por el periodista Samuel Suárez, quien comentó que la nueva canción de la artista no ha superado el millón de reproducciones.

“El que no me apoye hoy, no cuente conmigo para nada” y “Cuando esté muy arriba, no vengan pidiendo favores” fueron las dos frases que Leslie Shaw escribió en su cuenta de Instagram.

De acuerdo al periodista Samuel Suárez, se tratarían de mensajes dirigidos a algunos influencers que no habrían apoyado su canción: “Unos mensajes explosivos alarmaron a los fanáticos de la ‘colorada’, les voy a dar mi punto de vista. Quizá me equivoque, pero esto es lo que yo creo sucede”.

“Yo siento Leslie está pasando un duro momento, sabemos terminó con Sony hace varios meses y ahora se juega el todo a su carrera y debe tener algunas frustraciones personales por los resultados que aún no se ven”, explicó el popular ‘Samu’ en el portal Instarándula.

“Será posible todos los “amiguitos” incluencers que antes le hacían la patería, ahora no la apoyen con su nuevo tema. Recordemos que cuando Leslie estaba en la cima cantando con Thalía, más de uno se acercó a colgarse de su éxito, ¿ahora que vuelve a crecer sola, ya no hay apoyo?”, agregó.

El periodista reveló que el tema “Sola y soltera” de Leslie Shaw lleva casi una semana en YouTube y no ha logrado éxito: “Han pasado 5 días desde que la ‘colorada’ estrenó su nuevo tema y en vistas no supera aún el cuarto de millón. Ella en Instagram tiene más de 3 millones de seguidores y los influencers que la han compartido también gran número. ¿Qué pasó? ¿No genera interés ni siquiera para sapear y eso la tiene de mal humor?”.

Sin embargo, Samuel Suárez afirmó que Leslie Shaw es trabajadora y puede volver a tener temas exitosos: “Es muy perseverante en todo y si ha estado en la cima, ha sido por su esfuerzo y talento. Quizá ahora no le esté yendo como esperaba, pero sí merece todo el apoyo nuestro”.

Fotos y videos: Instagram Leslie Shaw | Instagram Samuel Suárez | Instarándula

