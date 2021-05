Pese a que inicialmente no tuvo ningún efecto secundario, Andrea San Martín confesó que tuvo que reposar por los malestares que presentó horas después de recibir la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson.

“Me morí, tengo mucho frío, así que asumo que deben ser como escalofríos, es como malestar de cuerpo lo que tengo, ya no veía las horas de llegar”, contó la ‘ojiverde’.

Andrea San Martín comentó que sentía como si estuviera enferma, por lo que tuvo que echarse en la cama: “El minuto a minuto es que me está poniendo peor, me duele la cintura, típico dolor de cuando te enfermas mucho y sientes ese malestar de cuerpo”.

Poco después, la influencer explicó que había superado los escalofríos: “Ahorita ya no estoy temblando, ya no tengo el malestar de cuerpo, pero ya no estoy tiritando de frío (...) Me siento con COVID”.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu preparó la cena para su pareja. “Esta vez le tocó a Andrea sentirse mal, ahorita está en la cama”, señaló.

Y es que Sebastián tuvo malestares poco después de recibir la vacuna, pero luego se sintió bien: “Primera noche de vacunados, Andrea ya está bien (...) y yo ya estoy bien desde tempranito”.

Minutos después, Andrea San Martín reveló que había superado los efectos secundarios: “Ya me siento bien (...) vamos a ver a lo largo de la noche o mañana, cómo amanezco, pero ahorita me siento bien”.

Fotos y videos: Instagram Andrea San Martín | Instagram Sebastián Lizarzaburu

TE PUEDE INTERESAR