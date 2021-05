La influencer Andrea San Martín contó que solo siente un “fastidio” luego de recibir la vacuna contra el COVID-19 en Florida, Estados Unidos.

Junto a su pareja, Sebastián Lizarzaburu, la ‘ojiverde’ recibió la única dosis de la vacuna Johnson & Johnson este sábado 15 de mayo.

“No pienso cantar victoria aún porque todavía podría tener algún efecto la vacuna más tarde o mañana, no sé, lo digo porque bueno, me imagino que puede pasar”, dijo Andrea San Martín sobre los síntomas que podría presentar luego de vacunarse.

Sin embargo, Andrea San Martín confirmó que siente una incomodidad en el brazo:

“Vamos a ver, por ahora a Sebastián no le duele nada, ni el brazo ni nada, a mí sí, me duele el brazo como... no de dolor, o sea, lo puedo mover normal (...) siento como un fastidio, pero nada más”, señaló.

La influencer también contó que Sebastián Lizarzaburu se quedó dormido luego de ser vacunado. “Puede ser cansancio o puede ser que le afectó un poquito la vacuna”, comentó Andrea San Martín.

Fotos y videos: Instagram Andrea San Martín

